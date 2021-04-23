Пять сотрудников посольства Польши в РФ объявлены персонами нон грата

Пять сотрудников посольства Польши в России объявлены персонами нон грата. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Сказано, что в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило «persona non grata» пятерых сотрудников Посольства Республики Польша в Российской Федерации. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до исхода дня 15 мая 2021 года», - говорится в сообщении министерства.

Как считают в российском МИД, Варшава сознательно двигается в сторону деградации и разрушения отношений с Москвой.

«Стараниями польских властей на протяжении последних лет контакты с Россией были фактически заморожены, развернута позорная война с советскими памятниками, осуществляются попытки торпедирования российских энергетических проектов, проводится широкомасштабная антироссийская информационная кампания, фальсифицируется история, бесконечно продлеваются антироссийские санкции Запад», - заявили в ведомстве.

Сегодня, 23 апреля, посол Польши в Москве покинул здание МИД РФ на Смоленской площади, отказавшись от комментариев. Как сообщал ТАСС, Кшиштоф Краевский находился в здании министерства около 20 минут.

Напомним, что ранее в польском внешнеполитическом ведомстве заявили, что три российских дипломата объявлены персонами нон грата. Позже в МИД РФ заявили, что Москва ответит зеркально и вышлет пять сотрудников посольства Польши.