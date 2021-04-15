Трое сотрудников посольства РФ в Польше признаны персонами нон грата

Три сотрудника посольства РФ в Польше были признаны персонами нон грата. Об этом сообщили послу России в МИД страны.

«Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве», - цитирует РИА Новости заявление внешенполитического ведомства Польши.

Отмечается, что решение было принято из-за «нарушения указанными лицами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша».

Ранее посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел страны. Сам дипломат не прокомментировал вызов.