Трое сотрудников посольства РФ в Польше признаны персонами нон грата
Сотрудники российского диппредставительства признаны «нарушителями дипломатического статуса».
© Фото: Консульский отдел Посольства России в Польше Facebook
Три сотрудника посольства РФ в Польше были признаны персонами нон грата. Об этом сообщили послу России в МИД страны.
«Послу была вручена нота, содержащая информацию о признании персонами нон-грата трех сотрудников посольства РФ в Варшаве», - цитирует РИА Новости заявление внешенполитического ведомства Польши.
Отмечается, что решение было принято из-за «нарушения указанными лицами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша».
Ранее посла России в Польше Сергея Андреева вызвали в Министерство иностранных дел страны. Сам дипломат не прокомментировал вызов.