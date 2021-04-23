В Кремле раскрыли детали и цели переговоров Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые накануне состоялись в Кремле. Представитель главы российского государства уточнил, что стороны не обсуждали вопросы «слияния» РФ и Белоруссии.

«Нет, слияние государств в одно - нет, а вопросы интеграции, интеграция - это же постоянный процесс, это живой механизм, вопросы интеграции, действительно, постоянно на повестке дня», - отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что во время переговоров цели выйти на прорывные договоренности не было.

«Говорили и о сотрудничестве в высокотехнологичных областях и энергетике, другие сферы. Но в основном торгово-экономическое сотрудничество - это текущие дела», - сказал представитель Путина.

Песков добавил, что это был обычный рабочий процесс, необходимый для ежедневного функционирования союзнических отношений.

Напомним, что встреча президентов России и Белоруссии состоялась накануне в Москве. Переговоры лидеров двух государств продолжались около четырех часов.