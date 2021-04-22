Почти четыре часа: в Москве завершились переговоры Путина и Лукашенко
По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран в том числе промышленную кооперацию и энергетику.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась. Она длилась около четырех часов, подчеркнул представитель Кремля.
В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран в том числе промышленную кооперацию и энергетику, заявил Песков.
Ранее во время встречи с президентом Белоруссии Владимир Путин отметил, что, несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, отношения России и Белоруссии развиваются успешно. По словам российского лидера, все восстановится и в прежнем объеме - российская и белорусская команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства.