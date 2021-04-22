В стране и мире Почти четыре часа: в Москве завершились переговоры Путина и Лукашенко Олеся Степакова По словам Дмитрия Пескова, лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран в том числе промышленную кооперацию и энергетику. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась. Она длилась около четырех часов, подчеркнул представитель Кремля. В ходе переговоров лидеры обсудили вопросы экономического взаимодействия двух стран в том числе промышленную кооперацию и энергетику, заявил Песков. Ранее во время встречи с президентом Белоруссии Владимир Путин отметил, что, несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, отношения России и Белоруссии развиваются успешно. По словам российского лидера, все восстановится и в прежнем объеме - российская и белорусская команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика