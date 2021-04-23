Опубликовано видео задержания террористов в Кемеровской и Новосибирской областях

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания террористов в Кемеровской и Новосибирской областях.

В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что члены ячейки международной организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти.

В ФСБ отметили, что террористы распространяли свою идеологию среди жителей регионов и осуществляли вербовку. У участников организации изъяли пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации.

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещена в РФ