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ФСБ пресекла деятельность террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * в Кемеровской и Новосибирской областях

Иван Линдеманн
11:41 23.04.2021
Отмечается, что участники организации с применением мер конспирации распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку.
© Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ
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Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * в Кемеровской и Новосибирской областях. 

«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Отмечается, что участники организации с применением мер конспирации распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку.

Среди изъятого у террористов - пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» *, средства связи и электронные носители информации.

По данному факту региональными следственными органами возбуждены уголовные дела. 

* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещена в РФ

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