ФСБ пресекла деятельность террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * в Кемеровской и Новосибирской областях
Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * в Кемеровской и Новосибирской областях.
«Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Отмечается, что участники организации с применением мер конспирации распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку.
Среди изъятого у террористов - пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» *, средства связи и электронные носители информации.
По данному факту региональными следственными органами возбуждены уголовные дела.
* «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещена в РФ