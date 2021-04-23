В стране и мире ФСБ пресекла деятельность террористов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * в Кемеровской и Новосибирской областях Иван Линдеманн Отмечается, что участники организации с применением мер конспирации распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку. © Видео: ФСБ РФ © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» * в Кемеровской и Новосибирской областях. «Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что члены ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти», - говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Отмечается, что участники организации с применением мер конспирации распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, а также осуществляли вербовку. Среди изъятого у террористов - пропагандистские материалы «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» *, средства связи и электронные носители информации. По данному факту региональными следственными органами возбуждены уголовные дела. * «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» - террористическая организация, запрещена в РФ В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика