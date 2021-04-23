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Фильм Бекмамбетова «Девятаев» открыл Московский международный кинофестиваль

Анна Назайкина
08:31 23.04.2021
Картина посвящена истории легендарного советского летчика.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В столице стартовал Московский международный кинофестиваль. В этом году он проходит с коронавирусными ограничениями - есть лимит на заполняемость кинозалов, многие участвуют по видеосвязи.

На главный приз претендуют 14 картин. Фильмом открытия стала новая работа Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Это история о легендарном советском летчике, который в годы Великой Отечественной войны попал в концлагерь и смог устроить побег, угнав вражеский бомбардировщик. Бекмамбетов рассказывает ее, используя новейшие технологии.

«Впервые мы сняли фильм внутри компьютерной игры. Мы с пилотами-геймерами снимали. Они летали, разыгрывали сцены, я режиссировал тоже в виртуальном небе, наши операторы были на самолетах внутри игры с виртуальными камерами», - рассказал режиссер.

Все это позволило снять картину в двух форматах - обычном и вертикальном - для просмотра на смартфонах. Историей Девятаева вдохновился даже солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он сам предложил Бекмамбетову исполнить саундтрек на русском языке - это новая версия советского хита «Любимый город».

Линдеманн хорошо знает историю подвига советского летчика и восхищается его подвигом. Он вырос в городе Росток на территории ГДР, где установлен памятник Девятаеву.

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