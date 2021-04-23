Посол Польши прибыл в МИД РФ

Посол Польши в России Кшиштоф Краевский прибыл в Министерство иностранных дел РФ. Его вызвали в связи с решением государства выслать трех российских дипломатов.

В здание министерства посол проследовал без комментариев, передает РИА Новости.

На прошлой неделе три сотрудника посольства России в Польше были признаны персонами нон грата. После этого МИД РФ сообщил о высылке из Москвы пяти польских дипломатов в качестве ответных мер.