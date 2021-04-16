Россия высылает пять польских дипломатов в ответ на действия Варшавы

Министерство иностранных дел России сообщило о высылке из Москвы пяти польских дипломатов в качестве ответных мер действия Польши. В ведомстве отметили, что Варшава «быстро подпела» действиям Белого дома.

«К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве подпели Администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов», - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Вчера три сотрудника посольства РФ в Польше были признаны персонами нон грата. Решение обосновано якобы «нарушением указанными лицами условий дипломатического статуса и проведения мероприятий в ущерб Республике Польша».