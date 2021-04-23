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Врач объяснил, как правильно голодать в лечебных целях

Анна Назайкина
11:23 23.04.2021
Некоторые серьезные заболевания в сочетании с голоданием могут нанести здоровью вред.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bill Oxford, Unsplash.com
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Самостоятельное голодание в масштабах одного разгрузочного дня на воде при соблюдении определенных правил для большинства людей будет вполне безопасным и даже полезным. Об этом «Звезде» рассказал врач-терапевт Александр Барвинский.

Главное правило для голодающих - «не наверстывать упущенное» на следующий день, то есть не наедаться и придерживаться правильного питания.

«Один день в неделю проводить на воде - это вполне нормальная история, которая не приведет к передозировке голоданием и будет только положительно сказываться на состоянии здоровья», - заявил медик.

Барвинский предупредил, что некоторые серьезные проблемы со здоровьем в сочетании с голоданием могут нанести только вред здоровью. Противопоказаниями являются заболевания типа сахарного диабета первого типа, болезни Крона, а также сильный дефицит массы тела. По словам врача, организм сам даст сигнал человеку, если такое лечебное голодание ему не подходит.

«Что касается трехдневных голоданий - это уже гораздо более серьезное мероприятие. Если человек хорошо знает тему, если находится под медицинским наблюдением, у него есть опыт, есть понимание того, что такое разгрузочно-диетическая терапия, то самостоятельное трехдневное голодание тоже вполне возможно...Если не продумать выход из голода, если не учесть противопоказания, то трехдневное голодание может негативно сказаться на здоровье», - сказал врач.

Ранее эндокринолог, диетолог Олеся Гурова рассказала «Звезде», что одной из частых проблем при похудении, с которой может столкнуться человек, является обвисание кожи.

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