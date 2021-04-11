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Диетолог рассказала, как правильно худеть

Олеся Степакова
11:07 11.04.2021
При похудении человек может столкнуться с проблемой обвисания кожи. Этот процесс зависит от нескольких факторов: от темпа снижения веса и от того, насколько человек быстро худеет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: i yunmai, Unsplash
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Одна из частых проблем при похудении, с которой может столкнуться человек, – обвисание кожи. Об этом «Звезде» рассказала эндокринолог, диетолог Олеся Гурова. Этот процесс, по словам специалиста, зависит от нескольких факторов: от темпа снижения веса и от того, насколько человек быстро худеет. Врач также подчеркнула, что важно понимать, сколько лет человеку, какое количество килограммов он теряет, а также, насколько у него эластичная кожа.

«В некоторых ситуациях невозможно провести профилактику этого процесса абсолютно, особенно, если человек теряет вес после операции 50 килограммов, 40 килограммов, то лишняя кожа должна куда-то деваться, и она не может резко сократиться, так как это слишком большая площадь поверхности», – отметила диетолог.

Также, по словам Гуровой, существует разница между снижением веса естественным путем и при бариатрических операциях.

«Когда же речь идет бариатрических операциях (хирургические процедуры для уменьшение массы тела – прим.ред), тут, как правило, потеря веса достаточно сильная и интенсивная. И, каким-то образом, притормозить ее невозможно»,– отметила врач.

Поэтому, как правило, после бариатрических операций идут операции по удалению лишней кожи, сказала Гурова.

Если мы говорим про естественное снижении веса, например, при помощи диет, физических нагрузок, то, по словам диетолога, стоит сделать упор на то, чтобы темп снижения веса был более плавным.

«Физические нагрузки как-то могут на это косвенно влиять», – подчеркнула специалист.

Диетолог напомнила, что нет какого-то универсального метода, который позволил бы во всех ситуациях предотвратить появление лишний кожи –витамины также никак не влияют на этот процесс.

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