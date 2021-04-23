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Опасная дорога: автоэксперт озвучил правила вождения во время дождя

Анна Касаткина
10:27 23.04.2021
Выезжать на дорогу при неблагоприятных погодных условиях стоит только в экстренных случаях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press
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При неблагоприятных погодных условиях лучшим решением для автомобилиста будет отказаться от передвижения на машине и воспользоваться общественным транспортом. Такой совет в разговоре со «Звездой» дал автомобильный эксперт Владимир Сажин.

«Нужно постараться воздержаться от использования транспорта и пересесть на общественный транспорт для того, чтобы не создавать дополнительное напряженность на транспортной инфраструктуре, чтобы не создавать пробки, в которых Москва итак у нас задыхается», - сказал он.

При этом машину не следует оставлять под рекламными щитами, рядом с временными опорами для дорожных знаков и под деревьями, добавил Сажин.

«В случае если все-таки воспользовались транспортным средством или погодные условия застали в пути, - вспомните, какая резина у вас, поменяли ли вы ее на летнюю, потому что на мокром асфальте шипованная резина - это тоже самое как шарики-подшипники, машина будет скользить. Соблюдайте скоростной режим, соблюдайте дистанцию, и безопасных вам дорог», - заключил эксперт.

Ранее автоэксперт рассказал, как не уснуть за рулем.

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