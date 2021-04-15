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Автоэксперт рассказал, как не уснуть за рулем

Алексей Курильченко
18:00 15.04.2021
Главный редактор журнала «За рулем» рассказал о самых эффективных способах не уснуть за рулем при дальних поездках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Voller Ernst, John Drysdale, Globallookpress
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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал «Звезде» о самых действенных способах, которые позволят не уснуть за рулем при дальних поездках. По его словам, существует несколько способов сохранить бодрость в дороге.

«Самый верный способ - выспаться перед поездкой, особенно в дальнюю дорогу. Также каждый человек должен знать свой психотип, свои внутренние часы - кому-то удобнее ехать рано, кому-то наоборот. Лично мне удобнее встать в три часа ночи и ехать навстречу солнцу. В дороге нужно периодически останавливаться и отдыхать - полтора-два часа это тот период для неподготовленного водителя, когда следует передохнуть», - рассказа эксперт.

Также Кадаков отметил, что энергетические напитки в этой ситуации могут быть вредны, так как они «высасывают из человека последнюю энергию». Из-за этого водитель может резко уснуть в дороге.

«Еще один отличный способ - ехать в компании. В машине должен быть как минимум один человек, который с водителем постоянно общается на темы, которые интересуют их обоих. Можно жарко спорить, можно что-то обсуждать. Если человек общается, снижается вероятность того, что он уснет», - дополнил главный редактор.

Ранее автоэксперты рассказали о том, как вести себя, если вас ослепила впереди идущая машина, а также как подготовить автомобиль к дорожному движению, чтобы минимизировать урон от подобных инцидентов.

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