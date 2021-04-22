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СМИ: самолет с американским послом покинул Москву

Анна Назайкина
10:19 22.04.2021
Как сообщалось, Джон Салливан отправился в Вашингтон на консультации.
СМИ: самолет с американским послом покинул Москву
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Самолет с послом США в России Джоном Салливаном на борту совершил вылет из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта.

«Вылетел в 9.57», - говорится в табло вылета.

Утром в четверг, 22 апреля, американский посол выехал из своей резиденции Спасо-хаус с багажом. В автомобиль дипломата загрузили три чемодана, после чего Салливан сел в машину и выехал за ворота.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что Салливан прибудет в Вашингтон на этой неделе, а его возвращение в Россию будет ожидаться в течение последующих недель. Как сообщалось, дипломат планировал встречу с семьей и членами новой администрации для консультаций.

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