СМИ: самолет с американским послом покинул Москву

Самолет с послом США в России Джоном Салливаном на борту совершил вылет из аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аэропорта.

«Вылетел в 9.57», - говорится в табло вылета.

Утром в четверг, 22 апреля, американский посол выехал из своей резиденции Спасо-хаус с багажом. В автомобиль дипломата загрузили три чемодана, после чего Салливан сел в машину и выехал за ворота.

Ранее в Государственном департаменте США подтвердили, что Салливан прибудет в Вашингтон на этой неделе, а его возвращение в Россию будет ожидаться в течение последующих недель. Как сообщалось, дипломат планировал встречу с семьей и членами новой администрации для консультаций.