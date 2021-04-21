Чешский Сенат призвал правительство разорвать договор о дружеских отношениях с Россией

Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с России. Кроме того, парламентарии предложили максимально сократить численность сотрудников российского посольства в Чехии.

«Сегодня Сенат призвал правительство денонсировать чешско-российское соглашение о дружбе и сотрудничестве. За исключением одного, правительство должно выслать из Праги других сотрудников российского посольства», - сообщает чешское информационное агентство CTK.

За это предложение проголосовали 67 и 72 присутствующих на заседании сенаторов. Отношения Москвы и Праги резко испортились на днях. Власти Чехии бездоказательно обвинили сотрудников российской дипмиссии в причастности к работе на спецслужбы и потребовали от 18 дипломатов покинуть страну. Москва ответила зеркально и объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В тот же день они отбыли на Родину.