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Чешский Сенат призвал правительство разорвать договор о дружеских отношениях с Россией

Ян Брацкий
23:42 21.04.2021
За это предложение проголосовали 67 и 72 присутствующих на заседании сенаторов.
Чешский Сенат призвал правительство разорвать договор о дружеских отношениях с Россией
© Фото: flickr
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Сенат Чехии призвал правительство страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с России. Кроме того, парламентарии предложили максимально сократить численность сотрудников российского посольства в Чехии.

«Сегодня Сенат призвал правительство денонсировать чешско-российское соглашение о дружбе и сотрудничестве. За исключением одного, правительство должно выслать из Праги других сотрудников российского посольства», - сообщает чешское информационное агентство CTK.

За это предложение проголосовали 67 и 72 присутствующих на заседании сенаторов. Отношения Москвы и Праги резко испортились на днях. Власти Чехии бездоказательно обвинили сотрудников российской дипмиссии в причастности к работе на спецслужбы и потребовали от 18 дипломатов покинуть страну. Москва ответила зеркально и объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. В тот же день они отбыли на Родину.

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