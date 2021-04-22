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Врач оценил опасность устойчивого к антителам нового штамма коронавируса

Иван Линдеманн
08:56 22.04.2021
По словам специалиста, все мутации, которые возникают, часто являются малозначительными и, скорее всего, не имеют никаких последствий с точки зрения эпидемиологического процесса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress
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В настоящее время не было выявлено ни одного штамма коронавируса, который был бы устойчив к антителам или вакцинации. Так врач-дезинфектолог Николай Дубинин прокомментировал сообщения, которые накануне появились в СМИ. На сайте MedicalXpress отмечалось, что новый вариант вируса выявлен пока у одного человека.

«Ни одного не было выявлено штамма, который был бы устойчив к вакцинации. Все изменения, которые происходят в геноме вируса, не делают его устойчивым к вакцинации», - уточнил Дубинин.

По словам специалиста, все мутации, которые возникают, часто являются малозначительными и, скорее всего, не имеют никаких последствий с точки зрения эпидемиологического процесса.

«Конечно, они потенциально могут и более тяжелое течение нести, и более высокую заразность, как говорят про британский штамм», - добавил врач.

Дубинин рекомендовал россиянам не беспокоиться. Он уверен, что вакцина защитит человека от любого штамма коронавируса.

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