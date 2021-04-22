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СМИ: посол США прибыл в Шереметьево

Анна Касаткина
08:51 22.04.2021
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Джон Салливан прибудет в Вашингтон для консультаций.
СМИ: посол США прибыл в Шереметьево
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Американский посол в России Джон Салливан прибыл в аэропорт Шереметьево, откуда вылетит в Вашингтон. Об этом с места событий передает корреспондент ТАСС.

Утром в четверг, 22 апреля, Салливан выехал из своей резиденции Спасо-хаус с багажом. В автомобиль посла загрузили три чемодана, после чего Салливан сел в машину и выехал за ворота.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил Салливану ответные меры на введенные 15 апреля новые американские санкции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала послу вернуться в свою столицу для подробных и серьезных консультаций. После этого в Госдепартаменте сообщили, что Салливан вылетит в Вашингтон. Вернуться в Москву глава дипмиссии должен в течение нескольких недель.

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