Госдеп подтвердил, что посол Джон Салливан поедет в США на этой неделе

Госдепартамент США подтвердил информацию о том, что посол США в России Джон Салливан поедет в Вашингтон на этой неделе. Сообщают РИА Новости.

«Он вернется в Москву в предстоящие недели», - подчеркнул представитель госдепа.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил Салливану ответные меры на введенные 15 апреля новые американские санкции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала послу вернуться в свою столицу для подробных и серьезных консультаций.