Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку

Привычка спать на левом боку не опасна, такое положение тела никак не влияет на здоровье сердца. В то же время поза для сна, способная навредить организму, рассказали врачи.

Как объяснил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман, во время сна на левом боку сердце надежно защищают ребра.

«Сердце находится за каркасом из ребер. То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может», - сказал он в эфире программы «Жить здорово».

Невролог Евгений Соков, в свою очередь, рассказал о действительно опасной позе для сна - на животе. Из-за необходимости поворачивать голову набок страдают обеспечивающие кровообращение головного мозга артерии и вены шеи. Кроме того, повышается внутрибрюшное давление, чреватое появлением отеков. Лучшей позой для ночного отдыха Соков считает сон на правом боку с немного согнутыми руками и ногами.