Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку

Анна Касаткина
08:42 22.04.2021
Существует распространенное мнение, что такая поза может навредить сердцу.
Кардиолог рассказал, опасно ли спать на левом боку
© Фото: jesse orrico, Unsplash
Читайте нас на:

Привычка спать на левом боку не опасна, такое положение тела никак не влияет на здоровье сердца. В то же время поза для сна, способная навредить организму, рассказали врачи.

Как объяснил кардиолог-реаниматолог Герман Гандельман, во время сна на левом боку сердце надежно защищают ребра.

«Сердце находится за каркасом из ребер. То есть у вас есть жесткая коробка, которая защищает сердце. И когда вы лежите на правом боку, на левом боку, на спине, на него ничего давить не может», - сказал он в эфире программы «Жить здорово».

Невролог Евгений Соков, в свою очередь, рассказал о действительно опасной позе для сна - на животе. Из-за необходимости поворачивать голову набок страдают обеспечивающие кровообращение головного мозга артерии и вены шеи. Кроме того, повышается внутрибрюшное давление, чреватое появлением отеков. Лучшей позой для ночного отдыха Соков считает сон на правом боку с немного согнутыми руками и ногами.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.