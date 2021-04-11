СМИ: с космодрома Восточный выполнят еще три пуска «Союзов» со спутниками OneWeb

С космодрома Восточный планируется выполнить еще три пуска ракет-носителей «Союз-2» со спутниками связи OneWeb на борту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отрасли.

По данным агентства, пуски могут быть произведены в апреле, мае и июле текущего года. Предполагается, что каждая ракета-носитель доставит в космос по 36 спутников.

«Еще три пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с Восточного по 36 спутников OneWeb в каждом намечаются на 26 апреля, 27 мая и 1 июля», - сообщил источник агентства.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру 28 февраля 2019 года. Тогда их вывели на орбиту при помощи носителя «Союз-СТ». С Восточного спутники OneWeb впервые были запущены в конце прошлого года. Компания Arianespace рассчитывает отправить в космос порядка 600 спутников.