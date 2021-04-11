Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: с космодрома Восточный выполнят еще три пуска «Союзов» со спутниками OneWeb

Вадим Синицын
05:58 11.04.2021
По данным агентства, пуски могут быть произведены в апреле, мае и июле текущего года.
СМИ: с космодрома Восточный выполнят еще три пуска «Союзов» со спутниками OneWeb
© Фото: Роскосмос
Читайте нас на:

С космодрома Восточный планируется выполнить еще три пуска ракет-носителей «Союз-2» со спутниками связи OneWeb на борту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственный источник в отрасли.

По данным агентства, пуски могут быть произведены в апреле, мае и июле текущего года. Предполагается, что каждая ракета-носитель доставит в космос по 36 спутников.

«Еще три пуска ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с Восточного по 36 спутников OneWeb в каждом намечаются на 26 апреля, 27 мая и 1 июля», - сообщил источник агентства.

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру 28 февраля 2019 года. Тогда их вывели на орбиту при помощи носителя «Союз-СТ». С Восточного спутники OneWeb впервые были запущены в конце прошлого года. Компания Arianespace рассчитывает отправить в космос порядка 600 спутников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.