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Проверка боеготовности: кадры масштабных межвидовых учений войск ЮВО и ВДВ в Крыму

Иван Линдеманн
07:26 22.04.2021
Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа вышли в район проведения учения. Соединение Воздушно-десантных войск осуществили погрузку техники и личного состава на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рамках контрольной проверки за зимний период обучения на полигоне «Опук» в Крыму 22 апреля пройдут межвидовые учения сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. В практических действиях примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Накануне войска, привлекаемые к межвидовому учению, были переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа вышли в район проведения учения. Соединение Воздушно-десантных войск осуществили погрузку техники и личного состава на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район.

«Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах», - сказано в сообщении МО РФ.

Полигон «Опук» находится в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. Он имеет следующие размеры: по фронту – 30 километров, в глубину – 15 километров. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», осуществлять высадку морского десанта до 2-х батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

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