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В Крыму состоятся межвидовые учения войск ЮВО и ВДВ в рамках контрольной проверки

Ян Брацкий
00:01 22.04.2021
В общей сложности в апреле этого года в Вооруженных Силах будет проведено 4 048 учений различного масштаба, в том числе 812 двусторонних, на 101 полигоне и 520 объектах учебно-материальной базы.
В Крыму состоятся межвидовые учения войск ЮВО и ВДВ в рамках контрольной проверки
© Фото: Минобороны России
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На полигоне Опук в Крыму пройдет основной этап учений войск Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск, которые проводились в рамках внезапной проверки боеготовности. В мероприятиях, намеченных на 22 апреля, примут участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота (ЧФ), часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск.

Накануне войска (силы) привлекаемые к межвидовым учениям переброшены в районы сосредоточения. Группировка кораблей Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО вышли в район проведения учений. Соединение Воздушно-десантных войск осуществили погрузку техники и личного состава на самолеты военно-транспортной авиации и убыли в назначенный район. Произведена погрузка подразделений морской пехоты на большие десантные корабли и десантные катера. Силы и средства береговых войск, противовоздушной обороны и ракетных противокорабельных комплексов развернуты в назначенных районах.

Полигон Опук находится на удалении 60 километров от города Феодосия и в 40 километрах от города Керчь. Имеет размеры: по фронту - 30 километров, в глубину - 15 километров. Возможности полигона позволяют отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны «противника», осуществлять высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами, а также задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

В апреле 2021 года в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил в органах военного управления, соединениях и воинских частях проходят контрольные проверки. Войска находятся на полигонах для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений на территории всех четырех военных округов и Северного флота, а также в районах крайнего Севера, Курильских островов и на Камчатке. Основные учебно-боевые действия пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа, где проверку проводит комиссия Генерального штаба.

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