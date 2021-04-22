Минтруд рассматривает возможность продлить майские выходные

Минтруд России рассматривает предложения по увеличению количества выходных на майские праздники. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков.

«У нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас еще на рассмотрении», - сказал он.

В разговоре с РИА Новости министр отметил, что никаких решений по этому вопросу еще не принято.

В этом году первые две рабочие недели мая будут четырехдневными - с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая. Выходные продлятся с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. 30 апреля продолжительность рабочего предпраздничного дня сократится на один час. Полноценный рабочий день будет 7 мая.