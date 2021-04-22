Под Тулой завершился третий этап конкурса «Мастер-оружейник»

В рамках проведения конкурса среди ремонтных взводов вооружения Воздушно-десантных войск «Мастер-оружейник», проходящего в Тульской области в рамках «АрМИ-2021», завершился третий этап. На нем определялось лучшее отделение по ремонту 122-мм боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

В ходе проведения этапа, личный состав ремонтного отделения выполнял норматив по разборке и сборке 10 пусковых направляющих, после чего производилась замена среднего колеса с правой стороны боевой машины. Далее заряжался верхний ряд направляющих и производился холостой залп с заданным углом возвышения и с поворотом пакета пусковых направляющих влево на указанный угол.

За каждое нарушение при выполнении заданий этапа конкурса начислялось штрафное время. Победитель данного этапа конкурса определялся по условному времени выполнения всех операций, которое алгебраически складывалось из фактического времени выполнения нормативов и штрафного времени.

По итогам этапа состязаний первое место завоевало ремонтное отделение вооружения Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, на втором месте Ивановские десантники, третьими стали представители Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Всего в конкурсе принимают участие лучшие представители ремонтных подразделений вооружения ВДВ из Тулы, Иваново, Ульяновска и Уссурийска. Всего в финальном конкурсе участвует более 60 военнослужащих, представляющих лучшие ремонтные взвода вооружения - победители отборочных этапов в соединениях.