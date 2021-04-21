«Мастер-оружейник»: под Тулой определили лучших специалистов по ремонту ЗУ-23

На отборочном этапе конкурса по полевой выучке среди ремонтных взводов вооружения ВДВ «Мастер-оружейник» под Тулой определили лучших специалистов по ремонту 23-мм спаренной зенитной установки ЗУ-23.

В ходе проведения этапа, по сигналу полевого арбитра, личный состав ремонтного отделения произвел проверку орудия на не заряженность, отделив патронные короба путем постановки подвижных частей автомата на шептало или удерживая подвижные части в заднем положении, за ручку троса механизма перезаряжания и открыв крышку коробки автомата.

Стволы, удерживая только за рукоятки, были уложены на указанное место, сняты автоматы с люльки зенитной установки и разобраны на 76 установленных деталей. Полноту разборки контролировал полевой арбитр и судья во время пит-стопа. Момент окончания операций разборки зенитных автоматов определялся командиром ремонтного отделения построением на установленной линии с поднятием руки и дублировался полевым арбитром подъемом белого флажка. За каждое нарушение правил назначалось штрафное время.

Далее, с помощью подвижной ремонтной мастерской установка частями перемещалась в исходное положение и осуществлялся ее сбор. После чего ее транспортировали, с попутным ремонтом тягача, преодолением зараженного участка местности. По окончанию марша, на технической позиции, изделие переводилось в боевое положение в обозначенном месте, готовилось к стрельбе и производилось заряжание 23-мм автоматов лентами, снаряженными холостыми патронами. После чего осуществлялся выстрел.

При возникновении задержек в стрельбе личный состав выявлял причины и устранял их на месте. За каждое нарушение при выполнении заданий этапа конкурса начислялось штрафное время.

По итогам состязаний первое место заслуженно завоевало ремонтное отделение вооружения Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения, на втором месте хозяева конкурса – Тульские десантники, третьими стали представители Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Всего в конкурсе принимают участие лучшие представители ремонтных подразделений вооружения ВДВ из Тулы, Иваново, Ульяновска и Уссурийска. В финальном конкурсе участвует более 60 военнослужащих, представляющих лучшие ремонтные взвода вооружения – победители отборочных этапов в соединениях.