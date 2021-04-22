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В ЛНР призвали расследовать действия Киева после обстрела поселка Золотое-5 из гранатометов

Ян Брацкий
05:20 22.04.2021
Представители ЛНР призвали международных наблюдателей зафиксировать эти действия, а также привлечь виновных к уголовной ответственности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Украинские военнослужащие обстреляли поселок Золотое-5 в Луганской Народной Республике. Огонь велся из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов с территории, подконтрольной Киеву. Под удар попал жилой дом. В одной из квартир пробиты стены и окна, а несколько пуль едва не попали в детей, которые в этот момент смотрели телевизор.

По словам представителей народной милиции ЛНР, военные стреляли прицельно, игнорируя нормы международного гуманитарного права и Женевской конвенции. Представители ЛНР призвали международных наблюдателей зафиксировать эти действия, а также потребовать от украинской стороны  наказать всех виновных должностных лиц, а также привлечь их к уголовной ответственности.

На фоне обострения конфликта в Донбассе в США одобрили военную помощь Украине в размере 300 миллионов долларов. Чтобы документ вступил в силу его должны одобрить в сенате и палате представителей, а затем бумаги подпишет американский президент Джо Байден.

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