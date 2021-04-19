Украинские военнослужащие обстреляли поселки ДНР и ЛНР из минометов

Украинские военные вновь обстреляли несколько поселков на юге Донецкой Народной Республики (ДНР). Как сообщили в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня, по Ленинскому ВСУ выпустили 20 гранат. Также под обстрел попал населенный пункт Саханка. Там упало полтора десятка 120-мм мин. Огонь велся из подконтрольных Киеву районов.

Пока информации о разрушениях и пострадавших нет. Неспокойно минувшим днем было и в Луганской Народной Республике (ЛНР). Украинские силовики обстреляли приграничную территорию. Также на мине подорвался один из мирных жителей. Спасти его не удалось.

Ситуации на линии разграничения на юго-востоке Украины в последнее время сильно обострилась из-за возросшей активности ВСУ в регионе. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, сейчас Киев регулярно наращивает группировку сил на границах самопровозглашенных республик. В частности, по его словам, в регион стягиваются сотни единиц бронетехники, БПЛА и личного состава.