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Россиянам напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию

Виктория Ивашечкина
06:40 11.04.2021
В частности, жители Крайнего Севера могут досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований.
Россиянам напомнили о возможности досрочного выхода на пенсию
© Фото: Константин Михальчевский РИА Новости
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В Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что ряд россиян имеют возможность досрочно уйти на пенсию с текущего года.

В частности, могут воспользоваться данным правом матери четверых детей, рожденные в 1965 году.

«Женщины, родившие и воспитавшие четырех детей до достижения ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости при достижении 56 лет», — напомнили в ведомстве, передает «Российская газета». 

При этом с 2023 года женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

Кроме того, предусмотрена досрочная пенсия россиянам с трудовым стажем 42 года для мужчин и 37 лет для женщин. Жители Крайнего Севера могут досрочно уйти на пенсию на пять лет раньше от установленных общих требований. И это в том случае, если их минимальный стаж составляет 15 лет.

Также изменения коснуться и семей, воспитавших ребенка-инвалида до возраста 8 лет. С этого года один из родителей может выйти на пенсию раньше срока. На досрочную пенсию могу право претендовать опекуны инвалидов с детства.

Ранее сообщалось, что в Госдуму был внесен законопроект о праве медиков на досрочную пенсию. Документ закрепит право на досрочное назначение пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях.

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