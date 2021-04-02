Белый дом отменил санкции против Международного уголовного суда

Администрация США отменила односторонние санкции в отношении Международного уголовного суда, введенные еще при Дональде Трампе. Это означает прекращение использования экономических и визовых ограничений в отношении МУС.

«Санкции, введенные предыдущей администрацией в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко, снимаются. Госдепартамент отказывается отдельной политики визовых ограничений в отношении определенного персонала МУС», - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, опубликованного на сайте американского правительства.

В документе отмечается, что США все еще не согласны с действиями суда относительно ситуаций в Афганистане и Палестине. Американское правительство также возражает против распространения юрисдикции МУС на граждан тех государств, которые не являются сторонами данного органа. Вашингтон намерен разрешить эти разногласия путем взаимодействия, а не введения санкций.

Ранее Блинкен заявил, что Соединенные Штаты осуждают санкции Китая против двух американских физических лиц и считают их безосновательными. В заявлении отмечается, что ограничения, как очевидно, были введены в ответ на санкции со стороны США в отношении официальных лиц Китая.