Блинкен ответил на введение санкций КНР против США

Соединенные Штаты осуждают санкции Китая против двух американских физических лиц и считают их безосновательными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания», - приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепартамента.

В заявлении также отмечается, что ограничения, как очевидно, были введены в ответ на санкции со стороны США в отношении официальных лиц Китая, передает ТАСС.

Ранее Китай ввел санкции против индивидуальных лиц и организаций из США и Канады. Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, попавшим под санкции гражданам запретят въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а китайским гражданам и организациям будет запрещено вести с ними бизнес.