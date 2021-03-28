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Блинкен ответил на введение санкций КНР против США

Анна Касаткина
04:11 28.03.2021
По словам госсекретаря, введенные ограничения безосновательны.
Блинкен ответил на введение санкций КНР против США
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Соединенные Штаты осуждают санкции Китая против двух американских физических лиц и считают их безосновательными. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Соединенные Штаты осуждают безосновательные санкции КНР в отношении двух членов Комиссии США по международной свободе вероисповедания», - приводит слова Блинкена пресс-служба Госдепартамента.

В заявлении также отмечается, что ограничения, как очевидно, были введены в ответ на санкции со стороны США в отношении официальных лиц Китая, передает ТАСС.

Ранее Китай ввел санкции против индивидуальных лиц и организаций из США и Канады. Согласно опубликованному на сайте МИД КНР заявлению, попавшим под санкции гражданам запретят въезд на территорию материкового Китая, Гонконга и Макао, а китайским гражданам и организациям будет запрещено вести с ними бизнес.

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