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Киев признал, что на учениях НАТО готовятся к войне с Россией

Анна Берестовая
23:25 02.04.2021
Центр внимания учений будет сосредоточен на Балканах и Крыме, а также территории севернее Крыма.
Киев признал, что на учениях НАТО готовятся к войне с Россией
© Фото: @MinistryofDefence.UA Facebook
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В учениях НАТО Defender Europe 2021 будет отрабатываться ситуация военного противостояния с Российской Федерацией. Такое заявление сделал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«На акваториях от Балтийского до Черного морей отрабатывается — ну давайте прямым текстом — война с Россией», - высказался он.

В настоящее время объединенные силы уже начали стягивание армии и ее переброску. Также в рамках учений стартовал процесс организации логистики.

Дипломат указал, что центр внимания будет сосредоточен на Балканах и Крыме, а также территории севернее Крыма. Он добавил, что информацию о ходе Defender Europe 2021 никаким образом не стараются скрывать.

«Это открытые источники», - отметил Арестович в эфире UKRLife.TV.

Ранее главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что уверен в готовности армии страны к членству в НАТО. Он отметил, что подготовку украинских военнослужащих, «скромно занижая», можно оценить на 9 баллов.

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