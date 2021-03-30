В стране и мире Глава ВС Украины оценил готовность армии к вступлению в НАТО Алексей Курильченко По мнению Руслана Хомчака, готовность военных можно оценить на 8,5 - 9 баллов. © Фото: @MinistryofDefence.UA Facebook Читайте нас на: Главнокомандующий вооруженными силами Украины Руслан Хомчак оценил готовность военнослужащих к членству в НАТО. По его мнению, готовность армии составляет около 9 баллов. «Я уверен, что мы будем членами НАТО полноценными… Я думаю, среди военных, что нам дают домашнее задание, по десятибалльной шкале я бы поставил 8,5 - 9 баллов. И это я скромно занижаю», - цитирует слова Хомчака РИА Новости. Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский заявил о том, что инструкторы НАТО с 2015 года подготовили около 16 тысяч украинских военнослужащих к ведению боевых действий в городских условиях. Какие города собираются штурмовать украинские военные генерал уточнять не стал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика