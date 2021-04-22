Российские миротворцы доставили около 200 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Карабаха

Около 200 тонн гуманитарного груза доставили российские военнослужащие в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха. Колонная Центра гуманитарного реагирования стала четырнадцатой по счету. Гуманитарная колонна, состоящая из 17 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз - Кельбаджар.

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов были доставлены строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

Всего при содействии российских миротворцев тринадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено около 2400 тонн грузов. Содействие азербайджанской стороне было оказано на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.