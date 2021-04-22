Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Российские миротворцы доставили около 200 тонн гуманитарного груза в Кельбаджарский район Карабаха

Ян Брацкий
03:10 22.04.2021
Основной частью груза были строительные материалы и необходимое оборудование для восстановления разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Около 200 тонн гуманитарного груза доставили российские военнослужащие в Кельбаджарский район Нагорного Карабаха. Колонная Центра гуманитарного реагирования стала четырнадцатой по счету. Гуманитарная колонна, состоящая из 17 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз - Кельбаджар. 

Для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения, восстановления социальных объектов и жилых домов были доставлены строительные материалы и оборудование для восстановления систем электроснабжения.

Всего при содействии российских миротворцев тринадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено около 2400 тонн грузов. Содействие азербайджанской стороне было оказано на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября этого года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:36 В стране и мире
Ростуризм назвал стоимость обновленного туристического нацпроекта
23:42 В стране и мире
Чешский Сенат призвал правительство разорвать договор о дружеских отношениях с Россией
22:55 В стране и мире
Песков: Москве и Минску нужно привыкнуть к жизни при внешней угрозе
22:11 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места пожара в историческом здании в центре Москвы
21:50 В стране и мире
В Госдепе отреагировали на высылку американских дипломатов из РФ
Популярное
Популярное
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
В США признали уязвимость американской армии
Видео
Бикфордов шнур психики: эксперт объяснил, как избежать профессионального выгорания
Мясников назвал вирус, провоцирующий возникновение рака
Ученые назвали продукт, провоцирующий бесплодие
Врач назвал способ пережить «барическую яму»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.