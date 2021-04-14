Российская колонна доставила в Кельбаджарский район Карабаха 100 тонн гуманитарного груза
Тринадцатая колонна Центра гуманитарного реагирования доставила в Кельбаджарский район строительные материалы и оборудование для восстановления систем энергообеспечения и водоснабжения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Тринадцатая колонна российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе доставила в Кельбаджарский район, перешедший под контроль Азербайджана в ноябре прошлого года, 100 тонн гуманитарного груза.
«Колонна Центра гуманитарного реагирования, состоящая из 15 военных автомобилей КамАЗ и машин сопровождения, проследовала по маршруту Мадагиз - Кельбаджар», - уточняется в сообщении Минобороны России.
В составе доставленного груза строительные материалы и оборудование для восстановления систем энергообеспечения, водоснабжения, а также социальных объектов и жилых домов.
На данный момент при содействии российских миротворцев тринадцатью колоннами автомобильной техники было перевезено порядка 2 200 тонн грузов.