Организатор скандальной интим-фотосессии в Дубае после депортации признался в любви к жене

С российского предпринимателя Алексея Концова сняты обвинения в организации обнаженной фотосессии моделей в Дубае. Сегодня вечером мужчину депортировать в Россию. Самолет с россиянином приземлился в Шереметьево.

«Однажды моя жена сказала мне, что хочет, чтобы все знали, что я ее люблю. У меня сейчас есть шанс сказать это. Катя, ты единственная девушка, которую я любил и люблю», - сказал журналистам Концов.

Молодой человек был задержан в начале апреля в компании 12 девушке в Дубае. Правоохранительные органы ОАЭ отреагировали на опубликованное в социальных сетях видео, на котором девушки позируют на балконе гостиничного номера полностью обнаженными.

Участники скандальной фотосессии, включая предполагаемых на тот момент организаторов, были задержаны и доставлены в участок. Ранее в ОАЭ приняли решение отправить на Родину самих моделей.