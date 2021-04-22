Диетолог рассказал о скрытой опасности обезжиренных продуктов

Обезжиренные продукты, которые сейчас широко представлены в продаже, могут таить в себе определенные опасности. Об этом рассказала в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.

Многие люди полагают, что обезжиренные продукты «легче» и их можно есть в большом количестве. «Усыпление бдительности» может привести к сильному перееданию.

«Если продукт маложирный или обезжиренный, это не значит, что его можно есть с утра до вечера три раза в день. Человек таким образом переедает», - отметила эксперт.

Кроме того, увлекающийся обезжиренными продуктами человек получает избыточное количество не всегда полезных веществ. При обезжиривании продукт теряет часть вкусовых качеств, и производители компенсирует это огромным количеством вкусовых добавок, соли, сахара, крахмала и усилителей вкуса.

«Со временем избыточное количество добавок влияет на кишечник, на красоту, чистоту кожных покровов. По УЗИ могут быть реактивные панкреатиты, когда явного нарушения функций нет, но есть изменения поджелудочной. Это и набор веса, когда человек не ест явно сладкий продукт, но ест много псевдопродуктов», - рассказала Дианова.

Ранее врач-диетолог Сергей Обложко рассказал в беседе со «Звездой» об опасности быстрых перекусов. Они должны помочь человеку не провалиться в «голодную яму» и поддержать необходимый уровень глюкозы в крови, однако делать их частой практикой не стоит, поскольку быстрые перекусы могут сформировать вредные стереотипы пищевого поведения.