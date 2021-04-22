Путин: отношения России и Белоруссии развиваются успешно

В Кремле началась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В начале президент России отметил, что на встрече будут обсуждаться острые вопросы, но, несмотря на это, отношения двух стран развиваются успешно.

«Несмотря на пандемию и сокращение товарооборота, все-таки объем весьма значительный, 29,5 миллиарда долларов общий объем сейчас», - отметил Владимир Путин.

По словам российского лидера, все восстановится и в прежнем объеме - российская и белорусская команды продолжают работать над совершенствованием нормативной базы по строительству Союзного государства.

Путин подчеркнул, что предстоит сделать еще многое, особенно в социальной сфере.

«В области ВТС происходит углубление нашей кооперации», - добавил президент России.

В свою очередь, Александр Лукашенко сказал, что согласен с выводами, которые сделал Путин в послании Федеральному собранию.