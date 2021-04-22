Диетолог рассказала, какие продукты категорически нельзя есть натощак

Употребление на голодный желудок некоторых сортов груш может вызвать расстройство кишечника. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

«В них, помимо органических кислот, присутствуют каменистые клетки, которые воздействуют на сократительную активность желчного пузыря и кишечника, что провоцирует диарею. Может случиться так, что вы целый день не сможете выйти из дома», - заявила она.

Кроме того, специалист рассказала, что бекон, а также другие жирные продукты могут привести к воспалению желчного пузыря, если их есть без свежих овощей, ведь именно они помогут смягчить «жировой» удар.

«Также вредно просыпаться, ничего не есть, но при этом выпивать чашку кофе. В группе риска люди с гастритом. Популярный напиток воздействует на слизистую желудка и может спровоцировать обострение, если человек постоянно отказывается от полноценного завтрака», - объяснила Чехонина.

Ранее врач-диетолог, психотерапевт Сергей Обложко в разговоре со «Звездой» заявил, что быстрые перекусы должны помогать человеку не провалиться в «голодную яму» и поддерживать необходимый уровень глюкозы в крови, однако делать их частой практикой не стоит.