В МИД раскрыли план действий России в случае отключения от SWIFT

Россия воспользуется другими возможностями в случае отключения государства от SWIFT. Однако пока от использования этой системы Москва не отказывается. Об этом заявил заместитель главы МИД Александр Панкин.

«От SWIFT пока не отказываемся, но если нам откажут в SWIFT, то будем задействовать (другие системы. - ред.)», — передает РИА Новости слова замминистра.

Он отметил, что вопрос о возможных партнерах для разработки альтернативы SWIFT на данный момент не обсуждался.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил о том, что Россия работает над отказом от западных платежных систем. Также он отметил тенденцию уменьшения роли доллара в национальных экономиках.