Спорт В ОКР предложили использовать музыку Чайковского вместо гимна на Олимпиаде Ян Брацкий Ранее на ЧМ по конькобежному спорту на церемонии награждения россиян играл фрагмент из концерта №1 с фортепиано и оркестром Петра Чайковского. © Фото: Агзам Гайсин, Pixabay Читайте нас на: Олимпийский комитет России (ОКР) предложил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков. «Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», - цитирует ТАСС слова Позднякова. Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне счел песню «Катюша» связанной с Россией, поэтому запретил российским олимпийцам ее использование вместо национального гимна. В Олимпийском комитете России отреагировали на это решение CAS. По словам председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, выбирать новую песню приходится из большого количества вариантов в условиях ограниченного времени. В настоящее время различные федерации предлагают свои варианты. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика