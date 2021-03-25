В ОКР предложили использовать музыку Чайковского вместо гимна на Олимпиаде
Олимпийский комитет России (ОКР) предложил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде. Об этом в четверг журналистам заявил глава ОКР Станислав Поздняков.
«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», - цитирует ТАСС слова Позднякова.
Ранее спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне счел песню «Катюша» связанной с Россией, поэтому запретил российским олимпийцам ее использование вместо национального гимна.
В Олимпийском комитете России отреагировали на это решение CAS. По словам председателя комиссии спортсменов ОКР Софьи Великой, выбирать новую песню приходится из большого количества вариантов в условиях ограниченного времени. В настоящее время различные федерации предлагают свои варианты.