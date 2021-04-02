В стране и мире У здания Капитолия впервые совершил посадку полицейский вертолет Валентина Пескова Некоторое время назад неизвестный на автомобиле протаранил пункт КПП и врезался в правоохранителей возле здания. © Видео: Jake Sherman, Twitter © Фото: @KreatelyOSINT Twitter Читайте нас на: У восточного крыла здания американского Капитолия совершил посадку полицейский вертолет. Видео приземлившейся машины опубликовал у себя в Twitter корреспондент и политический обозреватель NBC Джейк Шерман. Как сообщил журналист, подобное событие у Капитолия он наблюдает своими глазами впервые в жизни. «Перед восточным входом в Капитолий только что с официального разрешения властей сел вертолет полиции США. Я никогда в жизни еще не видел ничего подобного. Это впервые за всю мою практику», - написал Шерман. Некоторое время назад неизвестный на автомобиле врезался в полицейских возле КПП у Капитолия, в результате чего несколько сотрудников получили ранения. По данным американских СМИ, у здания, где заседает Конгресс США также была слыша стрельба. Совершивший наезд мужчина сразу же был задержан. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика