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У здания Капитолия впервые совершил посадку полицейский вертолет

Валентина Пескова
21:07 02.04.2021
Некоторое время назад неизвестный на автомобиле протаранил пункт КПП и врезался в правоохранителей возле здания.
© Видео: Jake Sherman, Twitter © Фото: @KreatelyOSINT Twitter
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У восточного крыла здания американского Капитолия совершил посадку полицейский вертолет. Видео приземлившейся машины опубликовал у себя в Twitter корреспондент и политический обозреватель NBC Джейк Шерман.

Как сообщил журналист, подобное событие у Капитолия он наблюдает своими глазами впервые в жизни.

«Перед восточным входом в Капитолий только что с официального разрешения властей сел вертолет полиции США. Я никогда в жизни еще не видел ничего подобного. Это впервые за всю мою практику», - написал Шерман.

Некоторое время назад неизвестный на автомобиле врезался в полицейских возле КПП у Капитолия, в результате чего несколько сотрудников получили ранения. По данным американских СМИ, у здания, где заседает Конгресс США также была слыша стрельба.

Совершивший наезд мужчина сразу же был задержан.

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