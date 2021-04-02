Капитолий США заблокирован из-за угрозы безопасности: есть раненые

Здания американского Капитолия в Вашингтоне были заблокированы на вход и выход. На месте работают усиленные наряды полиции. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным правоохранителей, неизвестный на автомобиле врезался в полицейских возле КПП, в результате несколько сотрудников получили ранения.

Сообщается, что совершивший наезд был задержан.

Ранее полиция эвакуировала работников здания Конгресса США из-за обнаружения подозрительного пакета. Предмет найден на первом этаже здания Рэйберна.