Капитолий США заблокирован из-за угрозы безопасности: есть раненые
По данным полиции, неизвестный на автомобиле врезался в полицейских возле КПП.
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Здания американского Капитолия в Вашингтоне были заблокированы на вход и выход. На месте работают усиленные наряды полиции. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным правоохранителей, неизвестный на автомобиле врезался в полицейских возле КПП, в результате несколько сотрудников получили ранения.
Сообщается, что совершивший наезд был задержан.
Ранее полиция эвакуировала работников здания Конгресса США из-за обнаружения подозрительного пакета. Предмет найден на первом этаже здания Рэйберна.