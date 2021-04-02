Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Сызрани женщина пострадала при обрушении балкона

Алексей Курильченко
21:59 02.04.2021
Пострадавшая доставлена в больницу для оказания медпомощи.
В Сызрани женщина пострадала при обрушении балкона
© Фото: СУ СКР по Самарской области
Читайте нас на:

В трехэтажном жилом доме в Сызрани обрушился балкон, пострадала женщина. По данным регионального управления Следственного комитета, она упала с третьего на второй этаж и получила травмы.

«Во время происшествия на балконе находилась женщина, 1958 года рождения, которая упала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения. В настоящее время женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В марте в городе Балабаново Калужской области обрушился балкон на втором этаже жилого дома. В момент обрушения на нем находились люди, трое пострадали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.