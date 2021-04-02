В Сызрани женщина пострадала при обрушении балкона

В трехэтажном жилом доме в Сызрани обрушился балкон, пострадала женщина. По данным регионального управления Следственного комитета, она упала с третьего на второй этаж и получила травмы.

«Во время происшествия на балконе находилась женщина, 1958 года рождения, которая упала на балкон второго этажа и получила телесные повреждения. В настоящее время женщина находится в больнице, где ей оказывается медицинская помощь», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

Начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В марте в городе Балабаново Калужской области обрушился балкон на втором этаже жилого дома. В момент обрушения на нем находились люди, трое пострадали.