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В Калужской области обрушился балкон с людьми

Алексей Курильченко
16:30 20.03.2021
По предварительной информации пострадали три человека.
В Калужской области обрушился балкон с людьми
© Фото: Пресс-служба прокуратуры Калужской области
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В городе Балабаново Калужской области обрушился балкон на втором этаже жилого дома. В момент обрушения на нем находились люди.

«По поручению прокуратуры области прокуратурой Боровского района организована проверка по факту обрушения балкона жилого дома в Балабаново. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», —сообщила помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.

По предварительным данным пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь.

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