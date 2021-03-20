В Калужской области обрушился балкон с людьми
По предварительной информации пострадали три человека.
© Фото: Пресс-служба прокуратуры Калужской области
В городе Балабаново Калужской области обрушился балкон на втором этаже жилого дома. В момент обрушения на нем находились люди.
«По поручению прокуратуры области прокуратурой Боровского района организована проверка по факту обрушения балкона жилого дома в Балабаново. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», —сообщила помощник прокурора Калужской области Искрина Басулина.
По предварительным данным пострадали три человека. Им оказана медицинская помощь.