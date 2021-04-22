В стране и мире Российский посол приглашен в МИД Чехии Анна Назайкина Такой шаг является маневром чешской дипломатии, заявили в МИД РФ. © Фото: Michal Krumphanzl, CTK, Globalloopress Читайте нас на: Посла России в Праге Александра Змеевского пригласили в Министерство иностранных дел Чехии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Чешская дипломатия пошла на маневр, видимо, услышав, вчерашние наши заявления, что разговор будет продолжен в МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства. Напомним, что дипломатический скандал между странами вспыхнул на прошлой неделе. Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности ко взрывам в городе Врбетиц в 2014 году. После этого власти страны объявили о высылке 62 россиян, включая 18 сотрудников посольства и их семьи. Москва ответила зеркально и выслала 20 чешских дипломатов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика