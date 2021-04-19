Посольство Чехии в Москве покинула колонна автомобилей

Колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда до конца дня будут высланы 20 дипломатов.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил ранее, что власти подозревают спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. Министр иностранных дел Чехии Ян Гамачек впоследствии сообщил, что из республики будут высланы 18 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что всего Чехию должны будут покинуть 62 россиянина, включая 18 дипломатов и их семьи.

«Речь идет о том, что Чехию должны покинуть не 18 россиян, а 62, потому что это члены семьи. Из шестидесяти двух 28 - это дети. Я напомню, что заканчивается учебный год, сколько, месяц-полтора осталось. Кто-то об этом думал? Конечно, нет», - сказала он программе «60 минут».

По словам представителя внешнеполитического ведомства, такие меры чешских властей в отношении российских граждан являются проявлением лицемерия и подлости.