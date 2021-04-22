Шойгу прибыл в Крым, где пройдут учения войск ЮВО и ВДВ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Крым, где в сегодня пройдет основной этап межвидовых учений войск Южного военного округа и ВДВ. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Ранее Минобороны России анонсировало проведение 22 апреля учений крымском на полигоне Опук - в 60 километрах от Феодосии и 40 километрах от Керчи. Маневры пройдут в рамках внезапной проверки боеготовности.

Глава российского военного ведомства также заслушал доклад командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова о предстоящих мероприятиях.

В практических действиях войск на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО, а также подразделения Воздушно-десантных войск.