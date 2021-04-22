Войска, задействованные в учениях на юге РФ, вернутся в пункты постоянной дислокации до 1 мая

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, задействованные на учениях на юге страны.

«До первого мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации», - приказал Шойгу в четверг на совещании в Крыму.

Ранее сообщалось, что на полуострове состоялись межвидовые учения, в которых участвуют свыше десяти тысяч военнослужащих, 1,2 тысяч единиц техники, а также 40 боевых кораблей. Шойгу прилетел в Крым, чтобы лично проверить готовность морской и сухопутной группировок.

По словам министра, военнослужащие успешно справились с поставленными на учениях задачами. Он также подчеркнул, что военнослужащие показали высокий уровень профессиональной подготовки.

Шойгу поручил командующим войсками военных округов спланировать возвращение войск и по пути следования обеспечить меры безопасности.