В Кремле рассказали о «красной линии» для России в отношениях с Украиной

«Красная линия» для России в отношениях с Украиной проходит на границе российских национальных интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Красная линия есть в целом у России, это связано с национальными интересами. Конечно, это имеет отношение и к двусторонним отношениям с другими государствами, включая Украину... Она проходит именно на рубеже наших национальных интересов», - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не является источником конфликтной ситуации в Донбассе. По словам Пескова, именно Киев должен решать эту ситуацию с внутренним противостоянием. Москва готова вместе с другими странами продолжать делать все возможное, чтобы оказать помощь Украине, добавил пресс-секретарь президента.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предостерег зарубежные страны от перехода «красных линий» в отношениях с Москвой. По словам Путина, где будет проходить эта черта, Россия будет самостоятельно определять в каждом конкретном случае.