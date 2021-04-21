Путин назвал «новым видом спорта» попытки «цеплять» Россию в международной политике

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию заявил, что РФ не отвечает на враждебные акции некоторых государств, так как хочет сохранить дружественные отношения с членами международной арены. Глава государства сравнил «задирающие» Россию страны с шакалом Табаки из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга.

«Мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена», - сказал российский лидер.

Кроме того, президент подчеркнул, что РФ не стремится к «сжиганию мостов», однако, если зарубежные партнеры намерены это сделать, ответ российской стороны будет быстрым и жестким.